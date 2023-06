Lula diz que prefeito de Campinas "não é um cara humano" e paulista rebate: "Falou bobagens"

A- A+

Em agenda no último sábado (17) em Belém, no Pará, o presidente Lula (PT) criticou o prefeito de Campinas Dário Saadi pela construção de um conjunto habitacional com unidades de 15 m² montado para os moradores da ocupação Nelson Mandela, que estavam sendo despejados. O chefe do Exeuctivo não considerou a iniciativa "humana".

"Ontem, eu vi na televisão que na cidade de Campinas, que é uma das mais ricas do país, o prefeito está construindo casas de 15 metros quadrados para famílias de sete pessoas. Isso significa que este prefeito não entende de pobre, não é um cara humano. Ele acha que pobre pode ser tratado como uma coisa qualquer, e não como um ser humano que merece respeito" afirmou o presidente.

Após a repercussão da fala, Dário Saadi se pronunciou e disse que Lula falou "um monte de bobagens e mentiras" sobre ele.

"Presidente, se o senhor conhecesse minimamente dos moradores do Mandela, não teria falado o que disse. A prefeitura fez lá um loteamento urbanizado, com infraestrutura, asfalto, água, energia elétrica. E também atendendo à reivindicação, à solicitação dos moradores, construiu lá o embrião, que é uma unidade pequena, preparada já para a ampliação. Presidente, se o senhor conhecesse minimamente dos moradores do Mandela, não teria falado"disse.

O drama de despejo na ocupação Nelson Mandela data de 2020, mas foi postergado por conta da pandemia. As casas de 15m² dividiram a opinião pública: enquanto a precariedade é criticada, as lideranças locais tratam o projeto como uma primeira vitória.

