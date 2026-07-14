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SUS Lula diz que próteses do SUS são melhores que a 'dentadura do Trump' Fala vem um dia antes de EUA decidirem se aplicam ou não taxas sobre produtos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (14), que “nem a dentadura” do líder dos Estados Unidos, Donald Trump, é igual as próteses oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos brasileiros.

A declaração ocorreu durante uma reunião com representantes do setor automotivo. No encontro, Lula listou a aquisição de equipamentos pelo governo e mencionou o uso de máquinas para escaneamento da arcada dentária e construção das próteses no SUS.

— Nós compramos 880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade, no dentista, que a gente vá até ele. Inclusive, não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a prótese em uma máquina 3D. O que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual essa — disse Lula.

A fala ocorre um dia antes de os EUA decidirem se aplicam ou novas taxas de 25% sobre produtos brasileiros.

O tarifaço foi sugerido pelo Escritório do USTR, órgão responsável pela política comercial do país, e classifica uma série de atos, políticas e práticas brasileiras como "irracionais" ou capazes de restringir o comércio norte-americano. A investigação foi aberta em julho de 2025 por determinação do presidente dos EUA, Donald Trump, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento já utilizado em disputas comerciais contra a China.

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