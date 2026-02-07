A- A+

partido político Lula diz que PT precisa refletir sobre erros e que "brigas internas" acabaram com a sigla na Grande Presidente também disse que partido tem de ser mais forte que ele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o Partido dos Trabalhadores (PT) faça "uma reflexão" sobre seus erros políticos. Em discurso à militância petista durante evento que comemora o aniversário de 46 anos da sigla, Lula afirmou que "brigas internas" acabaram com o PT na Grande São Paulo.

Lula disse que o PT precisa "ter capacidade de fazer avaliações das coisas que a gente não consegue fazer".

— O PT governava 24 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Governava Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo (do Campo), Diadema, Mauá, Campinas, governou Piracicaba. Hoje o que o PT governa? O que aconteceu? Em algum momento nós erramos. É preciso ver onde erramos para a gente corrigir, não podemos continuar persistindo no erro. O PT de Santo André era um PT extremamente organizado, era símbolo. O que aconteceu com o PT de Santo André? As brigas internas acabaram com o PT — afirmou o presidente.

Aos 80 anos e prestes a disputar um quarto mandato neste ano, Lula ressaltou em sua fala que é "uma pessoa física" e que a "pessoa jurídica" de seu partido precisa ser mais forte do que ele.

— Se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão da nossa trajetória, o partido é que tem que ser forte, não é o Lula que tem que ser forte. O Lula é uma pessoa física e vocês são uma pessoa jurídica, vocês não podem acabar. Eu já estou com 80 anos de idade e quero dizer para vocês: eu vivo hoje o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra — disse Lula.

