GOVERNO LULA Lula diz que quer conversar com PP e Republicanos para dar "tranquilidade" ao governo no Congresso Presidente afirmou que não conversou ainda sobre possíveis trocas ministeriais, mas que deve levar o assunto adiante nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que quer conversar com partidos como PP, Republicanos e União Brasil para dar "tranquilidade ao governo nas votações". Durante sua live semanal, Lula disse que dialoga com partidos individualmente e não com "o Centrão enquanto organização". Para o presidente, é "normal" que os partidos que desejem apoiar o governo participem da gestão.

— Eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, quero conversar com o Republicanos, com PSD, União Brasil. É assim que a gente conversa. E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente eles queiram participar do governo. E você tenta arrumar um lugar para colocá-los, para dar tranquilidade ao governo nas votações que precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer.

Lula voltou a rebater a pressão do Centrão para ocupar alguns espaços do governo e afirmou, mais uma vez, que quem oferece o ministério é o presidente da República. O chefe do Executivo afirmou também que ainda não conversou sobre possíveis trocas ministeriais, mas que o assunto deve ser discutido nos próximos dias

— É direito das pessoas quererem fazer acontecer e falar o seguinte: estou a fim de participar do governo. Participar do governo, você pode ter um ministério. Agora, não é o partido que quer vir pro governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República, quem oferece o ministério é o presidente da República. E eu acho plenamente possível. Vamos discutir isso nos próximos dias, não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém.

Clubes de tiro

Lula afirmou que falou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de que o governo tem que fechar "quase todos" os clubes de tiro. Lula defendeu que apenas as forças de segurança precisam de um espaço para "treinar tiro".

— Eu, sinceramente, não acho que um empresário que tem um lugar para praticar tiro é um empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu, já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da PM e do Exército, ou da Polícia Civil. É organização policial que tem que ter ligar para atirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe, "sifu". Nós não.



Dores no quadril

Lula afirmou ainda que está "chegando a conclusão" de que vai operar o quadril ainda neste ano e que as vezes fica "visível" que está "irritado", "nervoso" e de "mau humor" por conta das dores na cabeça fêmur. O presidente deu as declarações durante a sua live semanal.

— Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que as vezes estou com mau humor com meus companheiros, eu chego de manhã para trabalhar, quando eu coloco o pé no chão dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, e as vezes eu não consigo falar. As vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. E ai você vai ficando uma pessoa incômoda, uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer falar bom dia para você mais com medo de tomar um esporro. Então, estou chegando a conclusão que eu tenho que operar

No final de semana, Lula fez uma infiltração para amenizar dores na região. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Durante a live, o presidente afirmou que o procedimento deu certo, mas que passado o efeito, "voltou a doer um pouco mais".

— Eu domingo fui fazer um procedimento que era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12h sem dor. O procedimento deu certo. Eu fui na festa do sindicato, participei lá, não tive dor. Mas na segunda-feira de manhã já tinham acabado as 12h e voltou a doer. E parece que voltou a doer um pouco mais.

Lula completou falando que fará um novo procedimento de infiltração e que está se preparando para fazer a cirurgia em outubro, o que inclui uma nova dieta.

— Eu vou fazer um novo procedimento. Eu quero fazer um novo procedimento e estou me preparando para outubro. Estou me preparando fisicamente, vou fazer um regime mais duro, estou fazendo mais física.

Lula ainda afirmou que "não é mole" acordar com dor vários dias da semana. Lula lamentou o mau humor provocado pelo problema no quadril e afirmou que as vezes "começa a brigar até com as cachorrinhas".

— Não é mole acordar com dor sábado, domingo, não poder entrar na piscina porque se faz movimento com pé dói. Sou um cara de bom humor, se ficar mau humorado não vai ser legal. Começa a brigar até com as cachorrinhas

Outras lives

Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil, empresa pública de televisão, que é destinada para divulgar ações do governo.

Na edição da semana passada, Lula estava em Bruxelas para a cúpula Celac-UE. Na ocasião, após reunião com representantes do governo da Venezuela e da oposição no país, Lula afirmou que tratou no encontro sobre a possibilidade de "normalizar a situação" no país.

O presidente também falou sobre o Desenrola e comemorou os resultados da primeira semana do programa. Sobre meio ambiente, Lula voltou a criticar o não pagamento pelos países desenvolvidos dos valores prometidos no passado para ser investido na preservação ambiental. Lula afirmou que disse aos países que era melhor "dizer a verdade" e não ficar "iludindo países pobres".

