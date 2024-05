Lula diz que Renan o ajudou muito e elogia Lira

A- A+

Rivais políticos, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) dividiram o palanque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento nesta quinta-feira (9), em Alagoas.

Em seu discurso, Lula disse que tanto Lira quanto Calheiros o "ajudaram muito" a governar. Calheiros, enquanto era presidente do Senado Federal durante seus dois primeiros mandatos; e Lira, por participar da aprovação da PEC da Transição em 2022, que garantiu R$ 145 bi acima do teto de gastos para programas sociais do governo em 2023.

O petista relatou que, ao vencer as eleições presidenciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado do presidente da Câmara, ouvia que teria "dificuldade em governar" com Lira no Congresso.

— Eu tive o Renan (Calheiros) como presidente do Senado, alagoano, presidente por dois mandatos que me ajudou muito a governar. E agora, quis Deus que eu tivesse um outro alagoano na presidência da Câmara, que me ajudou muito, nós começamos a governar antes de tomar posse porque foram eles que coordenam juntos com o Rui Costa e Haddad a PEC da Transição — declarou Lula.

O presidente ainda agradeceu ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por aprovarem projetos do governo na Casa:

— Vou dizer para vocês, eu agradeço ao Lira, ao Pacheco, aos deputados, até aqueles contrários eu agradeço. Porque até hoje não tivemos um projeto derrotado na Câmara.

Arthur Lira e Renan Calheiros discursaram durante a assinatura da Ordem de Serviço que dará início as obras de construção do Trecho V do Canal do Sertão Alagoano em São José da Tapera. A cerimônia teve também a presença dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Goes (Desenvolvimento Regional) e Renan Filho (Transportes), além do governador Paulo Dantas.

De olho na campanha em 2026, quando devem se enfrentar na corrida ao Senado, os dois já entraram em campo para eleger candidatos aliados a prefeituras em Alagoas e expandir as bases eleitorais. Na capital do estado, Maceió, Lira apoia o atual prefeito JHC (PL), enquanto Renan aposta no nome do deputado federal Rafael Brito (MDB).

