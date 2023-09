A- A+

MUNDO Lula diz que reunião com Zelensky durante Assembleia Geral da ONU foi pedido do ucraniano O presidente também expressou interesse na reunião bilateral que terá com Joe Biden, ressaltando a importância do diálogo entre as duas nações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira, que a solicitação da reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ocorrerá nesta quarta-feira em Nova York, partiu do próprio, e que ambos discutirão questões de interesse mútuo, mas sem citar assuntos específicos.

— Vou receber o Zelensky para conversar os problemas que ele quer conversar comigo — disse o presidente a repórteres no lobby do hotel onde está hospedado em Nova York, após a volta de uma recepção com o embaixador do Brasil na ONU. — Não tem expectativa com o Zelensky. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de dois países, cada um com seus problemas, cada um com suas visões.

Além disso, Lula expressou muito interesse na reunião bilateral que terá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ressaltando a importância do diálogo entre as duas nações:

— É a primeira vez em 500 e tantos anos da existência do Brasil que você se senta com o presidente da República americana em igualdade de condições para discutir um problema crônico que é a precarização do mundo do trabalho — disse Lula a repórteres.



O presidente também mencionou a relevância da oportunidade para buscar soluções que possam impactar positivamente a juventude e a sociedade como um todo:

— Vamos tentar ver se apontamos para a sociedade e para a juventude uma alternativa. Ver o que a gente pode fazer para que se desperte na juventude a esperança de um dia ter a garantia de estudar, e com esse estudo ter um emprego que [lhe] permita viver dignamente — disse o presidente. — Se a gente conseguir, já vai valer a pena.

Veja também

BRASIL Reta final de CPIs da Câmara é marcada por apuração frágil e ausência de indiciamentos