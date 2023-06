A- A+

brasil Lula diz que reunião ministerial deu "uma harmonizada na equipe do governo" Presidente faz segunda transmissão ao vivo nesta segunda-feira (19), do Palácio da Alvorada. No final do dia, ele viaja para a Europa para cumprir agendas oficiais na semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (19) que a reunião ministerial da semana passada foi "interessante" para dar uma "harmonizada na equipe de governo". O presidente deu as declarações durante a sua live semanal.

"Foi a melhor reunião que eu já fiz, eu queria ouvir todos os ministros e ministras, queria ouvir o que eles fizeram, aquilo que eles estão se propondo a fazer e o que falta para entregar a proposta completa [...] E foi muito interessante porque demos uma harmonizada na equipe do governo."

E completou:

"Muitas vezes a gente não se reúne. Cada um começa a falar alguma coisa, responder fofoca de jornal. É importante harmonizar a linguagem do governo. [...] É importante dá menos ouvidos a ‘futrica’ e dar mais ouvidos as coisas que são verdadeiras."

Na semana passada, na primeira transmissão, ele anunciou que lançaria em julho um "grande programa de obras".

Um segundo anúncio feito por Lula na ocasião foi o lançamento do programa "Mais Alimento" para produzir tratores e implementos agrícolas para estimular produção alimentar. O presidente ainda tratou sobre as invasões de terra em seu governo e sobre a sua relação com o agronegócio.

As transmissões são feitas nas páginas oficiais de Lula e pela página da TV Brasil. A TV aberta não reproduz o conteúdo.

A estratégia de lives é a mesma adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazia transmissões ao vivo semanalmente do Palácio da Alvorada.

Ainda nesta segunda-feira, Lula embarcará para a Europa, onde terá agendas oficiais nesta semana no Vaticano e em Paris. Na agenda, está previsto um almoço com o presidente Emmanuel Macron e com o Papa Francisco.

