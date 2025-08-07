A- A+

Governo Lula diz que salário de R$ 46 mil "não é muito" para um presidente Chefe do Executivo explicou que "sobra" R$ 21 mil após descontos para Imposto de Renda e para o seu partido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT) declarou que "não é muito" o salário que recebe como chefe do Executivo brasileiro. A declaração foi dada na última terça-feira durante a 5ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o chamado “Conselhão”.

Lula recebe como presidente da República um salário de R$ 46.366,19 — teto do funcionalismo público, e disse que tem parte dos rendimentos descontados, fica com R$ 21 mil.

O Globo comparou o salário anual do presidente brasileiro, de pouco mais de R$ 558 mil, ao de outros chefes de Estado pelo mundo. Presidentes como Donald Trump(Estados Unidos) e Emmanuel Macron(França) ganham de 2 a 4 vezes a mais que do que Lula.

Já líderes como Javier Milei e Xi Jinping ganham até 4 vezes menos que o mandatário brasileiro. O maior salário é do primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, que chega a R$ 8,7 milhões anuais.

O pagamento do presidente brasileiro virou destaque na última terça-feira durante o "Conselhão". Na ocasião, o petista comentava sobre a necessidade de fazer justiça tributária no país, e que a população não poderia pagar os mesmo impostos pagos por ele.

— Não pode a pessoa que vai ao mercado e compra o de comer, pagar a mesma coisa de imposto que paga o Lula. Meu salário não é muito não, viu? Salário de presidente acho que é R$ 46 mil, paga 27 (porcento) de IR, e o PT me cobra R$ 4 mil na fonte. Sobra R$ 21 mil, não é fácil a vida, sabe. — reclama o presidente.

Depois, ele mesmo cobra um aumento nos seus rendimentos, e ainda brinca com o fato, jogando para a Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck:

— Eu tenho que pedir aumento para mim mesmo. Me levanto todo dia, vou ao espelho e falo: “Ô Lula, eu quero um aumento”. Aí me respondo: “Você não vai ter”. A ministra Esther não determina quanto eu tenho que ter de aumento. Só determina para os funcionários públicos”.

Veja o salário de outros presidentes:

1. Donald Trump

De acordo com dados do governo americano, o presidente dos Estados Unidos recebe um salário de US$ 400mil ao ano — na cotação atual do dólar, o salário do mandatário americano fica na casa dos R$ 2,1 milhões. O salário por mês do Trump é de US$ 33.333, o que dá R$ 182 mil. O presidente americano ainda ganha uma cota de US$ 50 mil para gastos extras com o exercício da função, segundo as leis americanas.

2. Javier Milei

Segundo dados do governo argentino e do Financial Times, o presidente argentino recebe pouco mais de 4 milhões de pesos por mês. Na cotação do peso argentino, o valor equivale a R$ 16,3 mil. Anualmente, o salário de Milei gira em torno dos R$ 196 mil.

3. Emmanuel Macron

De acordo com informações da RFI, o salário do presidente francês em janeiro de 2024 foi de € 14.586,32, que totaliza R$ 92.788 ao mês na cotação atual do euro. Anualmente, Macron recebe R$ 1,1 milhão ao ano.

4. Vladmir Putin

Segundo notícias publicadas pelas revistas americanas Fortune e Newsweek, o mandatário russo recebe mensalmente um salário de US$ 11.600, equivalente a R$ 63.412. Anualmente, Putin recebe R$ 760 mil. Os dados obtidos pelas revistas americanas são baseadas na declaração de Putin ao Código Eleitoral Russo, na sua reeleição, em 2024.

5. Keir Starmer

O atual líder do Reino Unido tem direito a dois salários: um como primeiro-ministro e, o outro, como deputado. O de primeiro-ministro é de £ 80.804 — R$ 593.320 na cotação atual —, e de £ 91.346 como parlamentar — cerca de R$ 670.726. O segundo salário, de deputado, tem descontos, reduzindo o valor líquido para £ 75.440 — R$ 553.943. Somados, os valores chegam a R$ 1,1 milhão por ano, ou cerca de R$ 91, 7 mil por mês.

6. Lawrence Wong

De acordo com dados do aplicativo Voronoi, publicados pela Forbes em 2024, o primeiro-ministro de Singapura é o chefe de estado mais bem pago do planeta. Os rendimentos anuais do premiê singapurense são de US$ 1,6 milhão ao ano. Na atual cotação, Wong recebe R$ 8,7 milhões, ou R$ 725 mil. O salário de Lawrence Wong é cerca de 15 vezes maior do que o do presidente Lula.

