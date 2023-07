A- A+

Cúpula UE-Celac Lula diz que tem "profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido" no Brasil Presidente deu a declaração em Cabo Verde, ao lado do presidente José Maria Neves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que tem "profunda gratidão" ao continente africano "por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão" no Brasil. Lula deu a declaração ao lado do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. O chefe do Executivo brasileiro parou no país africano no retorno de Bruxelas, onde participou da cúpula UE-Celac.

Na ocasião, Lula falava que o Brasil é "formado pelo povo africano" e que a "cultura, cor e tamanho" é resultado da "miscigenação entre índios, negros e europeus".

— Quero recuperar a relação com o continente africano. Nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, nossa cor, tamanho, é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país.

Na sequência, Lula afirmou que a forma de "pagamento" de um país como o Brasil seria, entre outros pontos, ajuda na "possibilidade de industrialização de agricultura". O presidente finaliza afirmando que espera, à frente da presidência, recuperar a "boa e positiva relação que o Brasil tinha com o contentemente africano"

— Nós achamos que a forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer (falha na transmissão)... De tecnologia, possibilidade de informação, de gente para especialização nas várias áreas que o continente africano precisa. É ajuda na possibilidade de industrialização, de agricultura. E nós queremos agora com a minha volta à presidência recuperar a boa e positiva relação que o Brasil tinha com o continente africano.

