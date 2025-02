A- A+

Presidência Lula diz que Temer e Bolsonaro só davam valor a pobre na época de eleição Hélder Barbalho, que foi ministro do governo do emedebista, estava no palco ao lado do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que os seus antecessores, Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), deixaram obras abandonadas porque só davam valor a pobres em época de eleição.

O petista fez a fala durante a entrega de obras do Minha Casa, Minha Vida que tinham sido paralisadas e foram retomadas na sua gestão.

Lula fez referência ao governo do emedebista Temer de forma indireta, apesar de ter no palco ao seu lado o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que foi ministro da Integração Nacional na gestão do seu colega de partido.

O ministro das Cidades, Jader Fillho, irmão de Helder e elogiado pelo presidente, também é do MDB.

– Como é que as pessoas que governaram este país de 2016 até 2022 não tiveram coragem de dar continuidade a uma obra que já estava quase 60% pronta e abandonaram. Abandonaram porque vocês só tinham valor para eles na época das eleições. Na época das eleições, eles visitam o lugar dos pobres, eles abraçam os pobres, eles beijam os pobres, eles pegam a criança do pobre. Depois que eles ganham as eleições, eles chegam a ter nojo do pobre, porque não convidam mais para nada.

Lula participou da entrega de 1.008 unidades da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, na região conhecida como Outeiro, na capital paraense.

Os imóveis são voltados para a população de baixa renda.

No mesmo evento, foram assinados ordens de serviço para retomada de 80 obras na área da educação no estado. Foi descerrada ainda uma placa de inauguração de um bloco do Campus Belém do Instituto Federal do Pará.

Mais cedo no Amapá, Lula voltou a falar do impasse para perfuração do poço na bacia da Foz do Amazonas no Amapá, dentro da chamada Margem Equatorial.

O presidente disse que não se pode proibir a pesquisa e afirmou que o governo não fará "nenhuma loucura ambiental".

Veja também