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bets Lula diz que tomará decisão sobre bets com base em discussão com sociedade, mas não cita medida No último dia 1º, Lula se reuniu com entidades da sociedade civil para discutir as bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (10) em entrevista ao SBT News, que vai tomar uma decisão sobre o funcionamento das bets com base no que ouviu de especialistas na área em reunião no Palácio do Planalto O presidente, porém, se negou a dizer qual será a medida.

"Ouvi a sociedade, anotamos tudo que eles falaram, já mapeamos e sistematizamos tudo. Agora, vou tomar uma decisão baseada naquilo que eu vi", disse o presidente.

No último dia 1º, Lula se reuniu com entidades da sociedade civil para discutir as bets. Na ocasião, ele afirmou que, pessoalmente, é favorável à proibição da atividade no Brasil. "Então, eu acho que nós temos que tomar uma decisão mais drástica. Porque nós não temos sequer inflação de demanda", afirmou o presidente.

Na ocasião, o presidente voltou a dizer que muitas das empresas não possuem sede no Brasil e não pagam impostos. Mesmo com a tributação, o presidente disse que o método só funciona quando o lucro de uma atividade danosa é reduzido, mas não quando se "legaliza bandidagem".

"Muitas vezes nós, quando pensamos como Estado, fala que vamos cobrar imposto, achando que a gente vai dificultar. O imposto só dificulta quando ele atrapalha o lucro, mas quando ele é a decisão de legalizar a bandidagem, ele (empresa de bets) paga sem problema", declarou o presidente.

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