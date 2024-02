Lula diz que torce para Biden ser reeleito presidente dos Estados Unidos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que torce pela reeleição do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nas eleições de 2024. Para Lula, Biden é uma 'garantia para a sobrevivência do regime democrático' dos país norte-americano e do mundo.

— Eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho — afirmou Lula em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV.

O provável adversário de Biden é o republicano e ex-presidente dos EUA, Donald Trump. O ex-presidente traça um caminho claro para a indicação presidencial em novembro de 2024 e venceu as primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul contra Nikki Haley no último sábado, 24.





--- Embora eu não seja eleitor americano, não tenha dúvida. Eu obviamente acho que o Biden é mais garantia para a sobrevivência do regime democrático no mundo e nos Estados Unidos --- completou o presidente brasileiro.

