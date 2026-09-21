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Tarifaço Lula diz que Trump "age como imperador" e estuda produtos para lista de reciprocidade após tarifaço Em Nova York, Lula disse que não pretende "entrar em guerra com os EUA" e que "quer negociar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, age como "imperador" na negociação de sanções tarifárias e disse que estuda uma lista de produtos que irá incluir na lista de reciprocidade.

Em agosto, o governo brasileiro notificou os EUA sobre o início do processo de reciprocidade em razão do tarifaço imposto aos produtos do país. O Brasil foi atingido por duas tarifas pela gestão de Donald Trump: uma de 25%, específica para o país, e outras de 12,5%, que também são direcionadas a outras nações.

As taxas se somam, embora haja exceções para determinados produtos da pauta exportadora.

— Ele age como imperador. É um jeito de governar que eu não concordo (..) que todos tem que obedecer, da lei do mais forte. eu não acredito. acho que as tarifas são baseadas em mentiras, nós temos déficit. em vez de chorar, estou atrás de novos parceiros — disse Lula em entrevista à CNN nesta segunda-feira.

Em Nova York para participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas, Lula disse que não pretende "entrar em guerra com os EUA", e que "quer negociar". O presidente brasileiro afirmou, no entanto, que Trump não pode "impor suas vontades":

— Acredito na negociação. Farei todo esforço. Temos que pensar em como vamos, quais os produtos que vamos colocar na lista de reciprocidade — afirmou — Não se trata de desafiar os EUA, todo país tem sua soberania. Não queremos desafiar ou confrontar. Ele não tem o direito de impor suas vontades

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