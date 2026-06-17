DECLARAÇÃO
Lula diz que Trump não deve se meter 'nas eleições do Brasil'
O presidente americano "tem direito de ter as preferências eleitorais dele", mas "as eleições do Brasil são um problema do Brasil", afirmou o brasileiro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, nesta quarta-feira (17), a seu homólogo americano, Donald Trump, que "não se meta nas eleições do Brasil" em outubro, nas quais buscará a reeleição.
O presidente americano "tem direito de ter as preferências eleitorais dele", mas "as eleições do Brasil são um problema do Brasil", disse Lula em Genebra, após participar como convidado da cúpula do G7 na França.
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Trump é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), será o principal adversário de Lula nas eleições.