A- A+

TARIFAS Lula diz que Trump não quer conversa com Brasil: Sou bom de truco; se tiver trucando, vai tomar um 6 Tarifas estão previstas para entrar em vigor no dia 1º de agosto

O presidiente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (24) que o americano Donald Trump não quer conversa com o Brasil para negociar o tarifaço de 50% contra produtos nacionais. As tarifas estão previstas para entrar em vigor no dia 1º de agosto e as negociações entre Brasília e Washignton estão travadas.

— Ele não quer conversa. Se quisesse conversar pegava o telefone e me ligava. Eu não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se ele tiver trucando, ele vai tomar um 6 — afirmou, em evento em Minas Gerais.

Trump anunciou no início do mês a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, por meio de uma carta pública dirigida a Lula.

Na carta publicada em sua conta nas redes sociais, Trump justificou a decisão “em parte pelos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos.”

Lula chamou a carta de "um desaforo desrepeitoso com o Brasil".

— A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano.

Enquanto Reino Unido, China, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão já firmaram acordos para evitar tarifas, o Brasil ainda não concluiu uma negociação.

O governo Lula avalia que os EUA resistem em reabrir o diálogo com o país porque querem colocar na mesa processos em andamento no Judiciário brasileiro.

Segundo auxiliares, o Brasil se mantém firme em não incluir na negociação medidas tomadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores e a regulação das plataformas digitais em curso pelo Supremo Tribunal Federal.



O que está sendo colocado pelas autoridades americanas é visto como chantagem por pessoas a par do assunto em Brasília. A posição do governo Lula é negociar com os EUA, exclusivamente, a questão comercial.

Se dependesse do Brasil, os EUA adiariam a data de vigência da sobretaxa em dois ou três meses. Mas as perspectivas são pessimistas. Qualquer tratativa só pode prosperar se houver aval de Trump para a abertura de um canal de diálogo. Existe a possibilidade de ser enviada uma missão para destravar as negociações, mas não há uma decisão a respeito.

Na próxima semana, um grupo de senadores brasileiros vai a Washington, mas não há até agora previsão de conversas com o governo. As reuniões foram marcadas com empresários e parlamentares.

Veja também