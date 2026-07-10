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minerais críticos Lula diz que Trump tem "inveja" da China na área de minerais críticos Presidente falou sobre o assunto após reunião com ministros e pesquisadores no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira que o presidente americano Donald Trump tem “inveja” da China pelo protagonismo do país na área de minerais críticos.

A exploração das chamadas terras raras virou alvo crescente da preocupação do governo brasileiro e também do próprio Lula, diante da avaliação que isso pode gerar riquezas para o país.

A discussão ocorre ainda em meio às negociações do Itamaraty com o governo americano para evitar a implementação de um novo tarifaço aos produtos brasileiros. A Casa Branca tem buscado acordo com o Brasil para explorar minerais críticos no território brasileiro.

— Eu sinceramente achei que a gente era quase que analfabeto nesse assunto e nessa reunião ficou claro o potencial de conhecimento que o Brasil tem em todas essas coisas que parecem uma coisa só da China, obcecada a ser a única do mundo e da inveja do Trump de querer tomar o conhecimento da China— disse Lula.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil tem cerca de 21 milhões de toneladas de reservas de elementos de terras-raras (ETR), a segunda maior do mundo.

No início do mês, o Ministério de Minas e Energia apresentou ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) um plano com estabelecer políticas e metas para o setor mineral até 2050. Entre estes objetivos, está o aumento da participação do Brasil na produção mundial de minerais críticos de 8,3% para 12,2%.

O cálculo levou em conta projeções da Agência Internacional de Energia (AIE) para a demanda por minerais críticos e o potencial de produção brasileiro, com base nas reservas conhecidas no país. O objetivo é compatibilizar a capacidade produtiva do setor com o volume dessas reservas.

O Conselho é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e serve como órgão de assessoramento à Presidência na formulação de políticas sobre o setor de energia. O colegiado é composto por diversos ministérios.

O Plano Nacional de Mineração (PNM) 2050 traz orientações de investimento, regulação, pesquisa mineral e sustentabilidade. O documento traz metas gerais para o setor. Um novo documento deve detalhar as ações para chegar nestes objetivos 180 dias após a publicação do PNM, que deve acontecer entre hoje e amanhã.

A exploração dos minerais críticos foi discutida no último encontro entre Lula e Donald Trump, no início de maio, na Casa Branca. O presidente Lula tem sustentado que pode negociar com os americanos sobre acordos de exploração, mas que o governo seguirá aberto para investimentos de outros países no setor.

Diante da corrida mundial pelos minerais, a mineradora Serra Verde, em Goiás (GO), única fora da Ásia a produzir em escala os quatro elementos magnéticos essenciais de terras-raras, foi comprada pela americana USA Rare Earth por US$ 2,8 bilhões em 20 de abril deste ano.

— Confesso a vocês que essa reunião de hoje é a mudança da nossa história nessa questão das terras raras e das críticas. Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a estar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas, ou mais qualificadas, que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima, nós queremos ser exportador de inteligência, de conhecimento. E é isso que a gente vai fazer com essas famosas terras tão raras, que eu ainda não as conheço. Mas vou conhecê-las— afirmou Lula na reunião.

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