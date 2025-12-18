Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELAÇÃO

Lula diz que Trump virou "amigo" e que 2 homens de 80 anos não tem por que brigar

As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil.Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora é seu "amigo". As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18.

"Vocês percebem que eu tenho motivo de sobra de estar feliz. Todos vocês pensaram que eu iria entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo", afirmou o presidente brasileiro.

Leia também

• Lula ironiza derrota do Flamengo no Mundial, ao elogiar ministros: 'Não erramos pênaltis'

• Lula anuncia que vetará PL da Dosimetria: "Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei"

• "Tarifas" é a minha palavra favorita, diz Trump

 

Lula continuou: "Com um pouco de conversa, dois homens de 80 anos de idade não têm por que brigar."

O presidente acrescentou: "Então, nós estamos conversando direitinho. Vocês podem ficar certos de que tudo vai se acertar, sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, sem nenhuma bomba, sem nenhum navio bloqueando a costa brasileira."

Lula também relatou ter dito a Trump que "o poder da palavra é mais forte do que qualquer arma que vocês possam ter, é só saber utilizá-lo".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter