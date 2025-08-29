A- A+

MINAS GERAIS Lula diz que "um deputado" fez campanha de mentiras para defender crime organizado Presidente se referia à tentativa do governo ampliar a fiscalização das fintechs, que se tornaram um dos principais braços financeiros do PCC

O presidente Luiz Inácio Lula (PT) afirmou, nesta sexta-feira (29), que "um deputado" fez campanhas com inverdades que ajudaram o crime organizado. A declaração é uma referência ao que o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou após as operações deflagradas ontem contra a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades da economia formal.



Na ocasião, Barreirinhas defendeu que as fake news envolvendo o Pix no início do ano impediram que o governo ampliasse a fiscalização das fintechs, que se tornaram um dos principais "braços financeiros" do PCC.

"Tem um deputado que fez campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs. E, agora, está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado”, disse o presidente, em entrevista concedida à Rádio Itatiaia.

O petista aproveitou para elogiar as ações policiais realizadas nesta quinta-feira. De acordo com Lula, a operação conjunta foi "a mais importante de 525 anos de Brasil”.



O presidente abordou, ainda, a importância do Governo Federal atuar juntamente dos governadores locais, além de provocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado neste país, e o ex-presidente que tome cuidado”, disse.

Agenda em MG

Lula chegou em Minas Gerais na manhã desta sexta-feira para cumprir agenda na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde irá anunciar investimentos ligados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



As novas propostas, também válidas para outros estados do país, preveem melhorias na mobilidade urbana das cidades e o aperfeiçoamento do transporte público coletivo.

Os investimentos serão empenhados em diferentes formas de transporte, como BRTs, ônibus elétricos, metrôs e VLTs, além de corredores exclusivos para ônibus, terminais, ciclovias ligadas ao transporte público e tecnologias que ajudam a melhorar o trânsito nas cidades.

Em Contagem, além dos anúncios, Lula irá oficializar a expansão da malha metroviária da cidade, com duas novas estações. O presidente também visitará a obra de uma avenida e irá inaugurar o último de um novo corredor viário.

No início da tarde desta sexta-feira, o petista para Montes Claros (MG), onde vai participar da inauguração de um centro de tecnologia voltado para o desenvolvimento da macaúba, matéria-prima na produção do Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e Diesel Verde (HVO).

A comitiva em solo mineiro contará com quatro autoridades ministeriais: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Jader Filho (Cidades), Macaé Evaristo (Direitos Humanos) e Rui Costa (Casa Civil), além de Aloizio Mercadante, que atualmente lidera o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Também estarão presentes Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, a primeira-dama, Janja da Silva, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

