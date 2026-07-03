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Presidência Lula diz que vai continuar a fazer visitas aos Estados apesar de início do defeso eleitoral "Embora eu não possa inaugurar obras ou anunciar investimentos e programas, eu vou visitar muitas coisas que eu ainda tenho que visitar", disse o presidente da república

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 3, que vai continuar fazendo visitas pelos Estados apesar do defeso eleitoral, que entra em vigor neste sábado, 4, e impede que ele inaugure obras ou anuncie investimentos ou programas até as eleições.

"Embora eu não possa inaugurar, eu vou visitar muitas coisas que eu ainda tenho que visitar", disse o presidente.

Nesta sexta, Lula inaugurou 10 novos campi de institutos federais, além de anunciar investimentos de R$ 464,8 milhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O presidente também entregou simultaneamente 1.619 moradias do Minha Casa, Minha Vida em seis estados, que vão beneficiar 6.476 pessoas.

Ao falar sobre as entregas de educação, Lula afirmou que a palavra "gasto" é proibida quando se trata de recursos destinados ao tema. "Dinheiro bom não é dinheiro guardado", disse.

O evento desta sexta, realizado no Palácio do Planalto, foi o último de entregas do governo federal antes das eleições, o que motivou a consolidação de diversos temas por parte do Executivo. A partir deste sábado, 4, entra em vigor o defeso eleitoral, que impede Lula de inaugurar obras ou programas para não causar disparidade ante outros candidatos à Presidência da República.

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