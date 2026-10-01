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Eleições 2026 Lula diz que vai tentar mudar formato de emendas no Legislativo se for reeleito presidente Presidente afirmou que, no governo Bolsonaro, congressistas se apoderaram das contas públicas por ineficiência do mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira, 01, em entrevista ao Flow Podcast, que vai tentar mudar o formato das emendas do Legislativo e o impacto no Orçamento da União. Segundo o presidente, isso ocorrerá caso ele seja eleito para um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

"Tem jeito, com muita seriedade. A Suprema Corte está nos ajudando porque ela já conseguiu estabelecer que uma parte das emendas tem que ser colocada nos programas do governo federal, sobretudo na área da saúde, o que é muito importante para nós. Vou aguardar o resultado eleitoral e vou tentar mudar esse jogo, não é possível continuar assim", declarou Lula.

Na entrevista, Lula também disse que, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os congressistas se apoderaram das contas públicas por ineficiência do mandato. "Eles sequestraram o Orçamento, tomaram metade do Orçamento da reunião e tomaram as agências reguladoras", disse o presidente.

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