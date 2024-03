Lula diz que vai tentar promover armistício entre Lira e Padilha

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou durante a reunião ministerial desta segunda-feira (18) que tem planos de promover um armistício entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o titular da pasta da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha.

Lira não conversa com o ministro responsável pela articulação política do governo desde o fim do ano passado. Em conversas com aliados, o presidente da Câmara acusa Padilha de não cumprir acordos.

Durante a reunião desta segunda-feira, Lula disse que Lira “às vezes” reclamava do ministro da SRI. Padilha, então, interrompeu o presidente e afirmou, segundo relatos:

— Às vezes não, todos os dias.

Lula, então, revelou a sua intenção de promover para que os dois possam se acertar e voltar a dialogar.

