Lula diz que visita à Cristina Kirchner não é intervenção na política argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou que a visita que fez à ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner é uma intervenção do governo brasileiro sobre a política de outro país. O petista rejeitou que o caso seja comparável à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar em 50% o comércio brasileiro.

"Eu fui visitar a presidenta Cristina com a autorização da Justiça argentina. Eu só fui lá porque a Justiça argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo a um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa, é direito de cada presidente fazer o que quiser" declarou em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Lula também criticou Trump por se posicionar contra o julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente americano criticou o fato de Bolsonaro ser investigado sob a suspeita de liderar uma trama golpista contra a eleição de 2022.

O petista também lembrou do processo similar que aconteceu nos Estados Unidos em 2021, quando Trump sinalizou questionar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais.

"O que não é direito é um presidente poder dar palpite na decisão de Justiça de um país. Aqui no Brasil nossa Justiça tem autonomia. O Poder Judiciário é um Poder autônomo, como é o Legislativo. Aqui a gente obedece regras. O que o Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez nos Estados Unidos com as eleições, ele também estaria sendo processado, estaria sendo julgado e se fosse condenado ele seria preso. É assim que funciona para todo mundo."

Kirchner, que também foi vice-presidente da Argentina e é rival do atual presidente do país, Javier Milei, está em prisão domiciliar após ser condenada por corrupção.

Na semana passada, após visitar a política, que é sua aliada de longa data, Lula disse acreditar na inocência da ex-presidente argentina. O encontro, que ocorreu ao final da participação de Lula na cúpula do Mercosul em Buenos Aires, durou pouco menos de uma hora

