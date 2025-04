Lula diz que visto 'masculino' dos Estados Unidos para Erika Hilton é 'abominável'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira a emissão do visto americano de Erika Hilton (PSOL-SP) com identificação de gênero masculino.



Em uma cerimônia no Palácio Planalto com a parlamentar, Lula disse que o episódio é “abominável” e que um decreto do presidente Donald Trump não pode discutir “o que essa mulher é”.

— Erika, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável. É importante que as deputadas que estão aqui se lembrem, que vocês poderiam chegar na Câmara, fazerem um ofício de todas as deputadas e mandar para o Parlamento Americano dizendo da inconformidade de vocês com a ingerência da Embaixada Americana no documento de uma deputada brasileira. Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é o Brasil e é ela sobretudo, é a ciência, não é o decreto do Trump — disse Lula, durante uma cerimônia de sanção de projetos de lei sobre direitos das mulheres.

Veja também