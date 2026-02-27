A- A+

chuvas Lula diz que Zema não apresentou obras de prevenção em Minas, apesar de R$ 3,5 bi do PAC O presidente participou da 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em um centro de convenções em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pela falta de investimentos em prevenção de desastres climáticos. Lula conversou com o ministro das Cidades, Jader Filho, até chegar à conclusão de que o governador não apresentou a documentação necessária para que pudesse receber R$ 3,5 bilhões do governo federal para essas obras.

"Você (Jader Filho) disse que nós colocamos R$ 3,5 bilhões só para Minas Gerais no PAC. Quando nós fizemos isso, o que o governador (Romeu Zema) tinha de fazer para que esse dinheiro fosse para lá?", questionou Lula a Jader Filho.

O ministro respondeu: "Apresentar o projeto e a documentação para que as obras pudessem ser contratadas, fazer a licitação e iniciar a obra".

Lula, então, perguntou: "E ele apresentou quantos projetos?". O ministro disse: "Até agora nenhum".

O presidente participou da 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em um centro de convenções em Brasília. Estiveram junto dele os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

O ministro das Cidades disse que "a prevenção deixou de ser prioridade". Citou que o governo de Jair Bolsonaro deixou no Orçamento apenas R$ 6 milhões para aplicar em obras de prevenção

"Antes da PEC da transição, o governo que nos antecedeu deixou somente R$ 6 milhões. O governo Lula aumentou mais de R$ 32 bilhões em prevenção. Isso é ter compromisso com prevenção", disse o ministro.

"Vejam o que está acontecendo na Zona da Mata Mineira. Desde que governo Lula chegou, MG teve disponibilizado no PAC R$ 3,5 bilhões para obras de contenção de encostas e macrodrenagens. Nosso governo se preocupa com prevenção", disse, antes de ser questionado por Lula sobre o papel do governo mineiro no caso.



Veja também