GOVERNO FEDERAL Lula diz ser grato ao Congresso em meio à crise com as duas Casas Presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a relação em evento na Apex Brasil

Em meio a escalada da crise do governo com o Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (15) ser grato aos senadores e deputados pela aprovação de projetos da pauta econômica enviados pelo Executivo à Câmara e Senado.

— Eu sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses três anos de governo, tanto Senado quanto Câmara, aquilo que não aprovaram, possivelmente porque a gente não teve capacidade de convecê-los a aprovar. Mas na questão econômica, o Congresso foi muito correto esse tempo todo com meu governo — disse o presidente em evento na Apex Brasil, em Brasília.

Lula ainda relembrou que o governo enfrenta uma minoria no Congresso, e disse que as tensões devem se resolver após as eleições, em outubro do ano que vem.

— Quando eu cheguei na Presidência eu tinha 70 deputados em 513, 9 senadores em 81. Quantos de vocês pensaram que não daria para fovernar, e não tivemos um projeto importante que não foi votado e aprovado com a contribuição do Congresso, dos partidos polítocos, daqueles que votaram e mim, contra, no outro. Uma eleição é como num jogo de futebol, terminou a eleição, vamos tratar de fazer com que as coisas deem certo nesse país — afirmou Lula.

A declaração acontece diante da piora da relação do Palácio do Planalto com o Congresso, principalmente após a aprovação do projeto de lei que prevê redução de penas impostas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro na Câmara dos Deputados.

O texto ainda deve ser avaliado pelo Senado, onde o presidente Davi Alcolumbre escalou a crise com o governo, após Lula indicar o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

