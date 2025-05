Lula diz ser grato ao MST por vigília feita durante 580 dias de prisão em Curitiba

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 29, que é grato ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pela vigília feita em frente à Polícia Federal de Curitiba, onde o petista ficou preso por 580 dias entre 2018 e 2019.

"Eu, se tivesse acesso a todo o ouro do mundo, ainda assim eu não poderia pagar a gratidão que eu tenho a vocês pelo o que vocês fizeram em Curitiba. Não teria como pagar. Vocês não sabem o que é você estar preso, e durante 580 dias, com chuva ou com sol, com frio ou com calor, eu ouvia: 'Bom dia, presidente Lula' 'Boa tarde, presidente Lula' e 'Boa noite, presidente Lula', de domingo a domingo", disse Lula em discurso no interior do Paraná