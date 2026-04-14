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ESTATAIS Lula diz sonhar com criação de empresa distribuidora de gás e de combustível e outra Eletrobras As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que sonha com a criação de empresas públicas de distribuição de gás e de combustível e de transmissão de energia elétrica. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

"Na privatização da BR (Distribuidora), está escrito que se a gente quiser readquiri-la, só a partir de 2029. Até lá, ela pode ser vendida para qualquer um, menos para a própria Petrobras. E a mesma coisa vale para a Eletrobras", disse Lula. "São dois escândalos", continuou Lula. "Como não conseguiram privatizar a Petrobras, eles foram tentando privatizar partes da Petrobras. Então, vendem uma refinaria aqui, outra refinaria ali", afirmou.

Na sequência, Lula disse que o governo tem adotado medidas como o acordo com governadores pela isenção do ICMS e a cobrança de imposto dos exportadores, seria útil neste momento ter a BR Distribuidora nas mãos do Estado. "Agora, se a gente tivesse a BR na nossa mão, o não aumento de preço seria controlado por nós", afirmou.

Lula prosseguiu: "Obviamente, eu quero dizer para você. Da mesma forma que, no meu primeiro mandato, eu comprei uma empresa para a gente distribuir gás, para a gente poder controlar o preço, e eles venderam, eu ainda sonho que a gente vai ter uma empresa distribuidora de gás, eu ainda sonho que a gente vai ter distribuidora de combustíveis."

O presidente acrescentou: "Eu ainda sonho que a gente vai criar uma outra Eletrobras, ou quem sabe uma empresa mais moderna e melhor."



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