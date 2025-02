A- A+

BRASIL Lula diz ter apoio do Congresso: "Diziam que íamos ter dificuldade, mas conseguimos aprovar tudo" Relação entre governo e Congresso hoje é marcada pela crise das emendas parlamentares, parte delas bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

Uma semana após ser liberado para viajar pela equipe médicas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta sexta-feira para Paramirim (BA), para fazer anúncios de obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na área de segurança hídrica.

Lula retomou a agenda de viagens pelo país ontem, quando foi ao Rio de Janeiro para participar de cerimônia de reabertura da emergência do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do estado. Como mostrou o Globo, a estratégia é semelhante à adotada pelo petista em seu primeiro mandato, no auge do escândalo do mensalão, quando rodou o país para tentar se afastar da crise política que enfrentava em Brasília.A





Em Paramirim, o petista participa da cerimônia Água Para Todos, programa federal de construção de cisternas e demais infraestruturas de armazenamento de água potável. Lula é acompan ado pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Jader Filho (Cidades), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social), além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

— Precisamos de água e de comida. Água de qualidade e comida de qualidade. Eu fiquei sabendo que teve um tempo que os produtores da agricultura estavam chateados falando que ia levar água para fazer tratamento de água e vai faltar água para os pequenos produtores — declarou Lula.

