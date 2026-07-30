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Aliança Lula diz ter orgulho de João Campos como candidato em PE durante convenção nacional do PSB Evento foi marcado por gestos de apoio do presidente ao socialista

A troca de gestos de apoio entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o pré-candidato ao governo de Pernambuco e presidente nacional do PSB, João Campos, foi uma das marcas da convenção nacional da sigla, realizada na noite de ontem, em Brasília.

O evento oficializou a candidatura de Geraldo Alckmin à reeleição como vice-presidente e aprovou a coligação com a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), sacramentando apoio à reeleição de Lula.

Ao discursar, Lula falou sobre a aliança com o partido e afirmou que tem orgulho de ter João Campos como candidato ao governo de Pernambuco. O presidente projetou vitória na eleição para a presidência da República.

“João, eu quero dizer pra você o seguinte: tenho muito orgulho de estar na convenção do PSB, tenho muito orgulho de ter você como o parceiro nessa caminhada, muito orgulho de ter você como candidato ao governador de Pernambuco e com muito orgulho, vou dizer na frente de vocês: eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições. Mesmo que eu e ele só erremos daqui pra frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições”, declarou o presidente.

Ao discursar perante o líder petista, Campos fez questão de listar ações desenvolvidas durante os três mandatos de Lula à frente do Executivo federal. De acordo com o socialista, o pernambucano é digno de receber todas as homenagens da democracia brasileira e atribuiu à capacidade do presidente a manutenção das liberdades democráticas.

João Campos se disse orgulhoso de ser o condutor da articulação que tornou possível a construção de palanques para a reeleição do presidente Lula e classificou a ação como assertiva para o país.

“O PSB fez a construção direta de mais de 14 palanques dos 27 estados da federação. E nós estaremos juntos em todos os 27 estados da federação. O PSB estará com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e com a nossa militância animada nas ruas. Nós estamos fazendo aquilo que é certo para o Brasil”, enfatizou o presidente nacional do PSB.

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