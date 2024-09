Lula diz ter "orgulho" em saber que nova turma do Itamaraty é que mais tem mulheres e negros

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ter "orgulho" pela formação de mais pessoas negras e mulheres como diplomatas pelo Instituto Rio Branco, durante cerimônia no Palácio Itamaraty, na tarde desta segunda-feira, 16.

Em seu discurso, Lula ressaltou aos formandos que o Brasil é "mega diverso" e saudou as diferentes representações de gênero e de raça entre os alunos.

"Vocês não imaginam o orgulho que eu tenho de saber que essa turma é a turma que tem mais mulher e é a turma que tem mais gente negra", afirmou o presidente da República. "É uma coisa extraordinária, porque assim a gente vai colocando o Brasil em todas as suas representações."

Lula afirmou ainda que esteve presente em uma solenidade no Judiciário e disse que havia uma "supremacia branca".

"Esses dias, eu fui na posse de um ministro num tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira", declarou o presidente. "Eu dizia que não via nenhum aluno do ProUni naquela posse, nenhum aluno do Fies. Parecia outro mundo."

Na ocasião, a instituição oficializou a formatura da turma "Esperança Garcia 2022/2023", na presença de Lula, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor do governo para assuntos internacionais, Celso Amorim.



