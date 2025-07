Lula diz ter tido uma ''conversa forte'' com Macron sobre acordo UE-Mercosul

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 1º, que vai consagrar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia antes de deixar a presidência do bloco sul-americano, no qual vai passar a comandar nesta semana. A declaração foi na cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026, no Palácio do Planalto.

Lula disse ainda que teve uma "conversa forte" com o presidente da França, Emmanuel Macron, porque o líder francês se posicionou contrariamente a assinatura do acordo. O petista declarou que respondeu a ele que a agricultura do Brasil não compete com a francesa.

"Eu disse a ele: ‘Macron, por que você não fechar o acordo entre o Mercosul com a União Europeia? A nossa agricultura não é competitiva com a sua. Nós somos da agricultura complementar, você não disputa com o nosso agronegócio. É abrir seu coração para o Brasil", disse Lula nesta terça.

O presidente disse também que pretende se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na próxima terça-feira, 8. Os dois países fazem parte do Brics, cuja cúpula vai se reunir no Rio, a partir do domingo, 6.

Os detalhes do Plano Safra 2025/2026 foram antecipados mais cedo pelo governo. Serão destinados R$ 516,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 1,5% mais que na temporada passada.

O Plano Safra 2025/26 contará também com reforço das linhas dolarizadas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como antecipou o Broadcast Agro. Ao todo, serão R$ 18 bilhões em recursos de linhas do BNDES, sendo R$ 14,4 bilhões em linhas dolarizadas para custeio e investimento a juros entre 8,5% ao ano e 9% ao ano.

