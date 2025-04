A- A+

PAPA FRANCISCO Lula diz torcer para próximo papa com "mesmo coração" de Francisco Presidente destacou "compromisso com combate às desigualdades" do último Pontífice

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado torcer para que o próximo papa tenha o "mesmo coração" do que o papa Francisco, que morreu na segunda-feira. Lula destacou principalmente os compromissos com o combate à desigualdade do último Pontífice.



Lula deu a declaração ao chegar no aeroporto de Roma, após participar do funeral de Francisco.

— Quisera Deus que o próximo papa fosse igual ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade do que o Papa Francisco.





Em rápida entrevista a jornalista, Lula também disse que não cumprimentou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o funeral porque "não viu" ele.



— Não cumprimentei porque estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande. Não olhei nem para o lado. Não vi o Trump, na verdade

