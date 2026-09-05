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Presidência Lula: Dizer que vacina faz a pessoa virar gay ou virar jacaré é crime Declarações ocorreram durante visita ao Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo, na manhã deste sábado, 5

O presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a Covid-19 e afirmou que "é crime" dizer que a vacina faz a pessoa "virar gay" ou "virar jacaré".

As declarações ocorreram durante visita ao Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo, na manhã deste sábado, 5. "Não desmereça a vacina, pelo amor de Deus. Dizer que a vacina faz a pessoa virar gay, dizer que a vacina faz a pessoa virar jacaré, é crime", afirmou, em referência a falas de Bolsonaro sobre a Covid-19.

Na ocasião, Lula afirmou que, durante a elaboração da Constituição Federal de 1988, parte da iniciativa privada foi contrária à criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

"O SUS foi achincalhado, foi avacalhado", afirmou o presidente. "Veio a Covid-19, e como se fosse um milagre, o SUS ressurge das cinzas que eles queriam nos colocar e se transforma num modelo de médicos, enfermeiras, de heróis, que foram responsáveis por não permitir que muito mais gente morresse por conta do descaso do governo da época."

Lula continuou: "Poderiam ter sido evitadas pelo menos umas 400 mil (mortes) se tivesse apenas acreditado na ciência. Ninguém está exigindo que o governo da época soubesse cuidar da Covid-19 Não era o papel dele. A única coisa que se pedia: ouça a ciência".

O petista fez ainda uma comparação da saúde pública no Brasil com os serviços de saúde disponíveis à população nos Estados Unidos. "Posso dizer para vocês que, nos Estados Unidos da América do Norte, que é o país mais rico do mundo, o pobre não tem o que tem aqui no Brasil", declarou.

O Hospital de Amor de Barretos é um centro oncológico de atendimento gratuito a pacientes do SUS. Lula fez a visita acompanhado da sua esposa, a primeira-dama Janja da Silva, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na sequência, o candidato tem agenda no município de São José do Rio Preto (SP).

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