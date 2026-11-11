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BRASIL Lula é aconselhado a indicar mulher ao STF para resolver impasse Aliados do presidente defendem solução alternativa e indicação ainda em 2026, para evitar um Senado com oposição mais forte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido aconselhado por aliados a indicar uma mulher ao Supremo Tribunal Federal (STF) para destravar o impasse que envolve o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro Rodrigo Pacheco, do Tribunal de Contas da União (TCU).

Messias segue como primeira opção do petista, mesmo após ter sido rejeitado pelo Senado em abril, enquanto Pacheco é o preferido dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Diante da falta de acordo, interlocutores de Lula defendem uma alternativa e veem pouca resistência caso a escolhida seja uma mulher, o que atenderia a uma demanda de setores da sociedade por mais representatividade feminina na Corte. Hoje há apenas uma ministra, Cármen Lúcia. No fim de 2023, com a aposentadoria de Rosa Weber, Lula indicou Flávio Dino para a vaga.

O presidente dá sinais, segundo auxiliares, de que pode insistir na indicação de Messias. Ao mesmo tempo, sinaliza estar disposto a fazer concessões no critério de escolha, o que abriria espaço para outra solução.

Aliados citam três nomes nesse cenário: a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira, indicada por Lula em 2023 após 27 anos de advocacia; a ministra do STJ Regina Helena Costa, nomeada por Dilma Rousseff em 2013 e especialista em direito tributário; e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, que foi professora de direito administrativo. No caso de Tebet, também contaria a favor a boa relação com Alcolumbre, principal opositor da indicação de Messias e fiador de Pacheco.





Esses interlocutores defendem que a questão seja resolvida até o fim do ano, já que a oposição terá presença maior no Senado a partir de 2027 — só a bancada do PL terá 29 integrantes.

Cálculo político

Um grupo próximo a Lula tem alertado para os riscos de enviar novamente o nome do advogado-geral da União e abrir uma crise com o Congresso logo na largada do quarto mandato. Também pesa contra Messias a proximidade com o ministro André Mendonça, que, dentro do STF, se opõe à ala mais próxima de Lula, formada por Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes.

Interlocutores do presidente que defendem uma alternativa a Messias citam ainda o tom da campanha eleitoral, em que Lula defendeu oxigenar os critérios de escolha para a Corte e chegou a dizer que a tarefa não deveria caber apenas ao chefe do Executivo.

O chefe da AGU, por sua vez, atribui a derrota a um cálculo do PL. Segundo ele relatou a aliados, o partido esperava eleger o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) presidente e, assim, preencher a vaga com um nome do grupo bolsonarista. Com a reeleição de Lula, Messias vê espaço para desmontar a resistência da oposição, já que o PL não terá como indicar um nome. Na votação em plenário, ele recebeu 42 votos contrários e 34 favoráveis.

O Planalto ainda calcula o ambiente político no Senado, mas Pacheco segue como favorito dos parlamentares. A facilidade de aprovação conta a favor dele, mas aliados de Lula avaliam que o aval ao ex-presidente do Senado pode representar um empoderamento excessivo do Parlamento.

Cúpula do Congresso renova estratégia

Com a situação ainda em aberto, a cúpula do Congresso renovou a estratégia para emplacar Pacheco. O líder do PT no Senado, Camilo Santana (CE), cotado para a Casa Civil, foi procurado pelo grupo para costurar um acordo com o governo a favor do ministro do TCU. Camilo é próximo de Alcolumbre e de Pacheco e tem dialogado com o grupo, mas ainda não se posicionou publicamente sobre a disputa.

Aliados de Pacheco também lembram que Lula afirmou publicamente, em maio, que indicaria Messias novamente, mas não voltou ao assunto desde então. Essa ala sustenta ainda que a tramitação do nome do ministro do TCU seria rápida no Senado e cita o aval do grupo formado por Gilmar, Moraes, Dino e Zanin no STF.

O Supremo está com dez integrantes há mais de um ano, desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.

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