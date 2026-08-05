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Política Lula e Alcolumbre fazem reunião reservada para reduzir crise política após caso Messias Encontro ocorreu na casa de Alexandre de Moraes e buscou reabrir diálogo entre Planalto e Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), realizaram uma reunião reservada na noite de terça-feira (4) para tentar reduzir as tensões entre o Palácio do Planalto e o Congresso após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo O Globo e O Estado de S. Paulo, o encontro ocorreu na residência do ministro Alexandre de Moraes, com a participação de Cristiano Zanin, e durou entre duas e três horas.

Ao chegar ao Senado nesta quarta-feira (5), Alcolumbre foi questionado sobre a conversa e respondeu apenas: "Segredo".

De acordo com interlocutores, a reunião buscou reaproximar os dois líderes e restabelecer o diálogo institucional. A relação entre Lula e Alcolumbre se desgastou ao longo do último ano e atingiu o ápice em abril, com a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao STF.

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