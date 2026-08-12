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POLÍTICA Lula e Alcolumbre se reúnem para discutir agenda de interesse do Planalto no Congresso José Guimarães afirma que está "tudo destravado" e que Alcolumbre vai atuar pela reeleição do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta quarta-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) no Palácio da Alvorada, em Brasília, sob a expectativa de aliados do petista de ver avançar a agenda de interesse do governo no Congresso Nacional.

— Fizemos uma reunião muito importante, o presidente do Congresso (Alcolumbre) e Lula. O diálogo foi retomado. Nós tratamos de tudo, colocamos todos os temas de interesse do Brasil. Alcolumbre vai ouvir os senadores. As relações foram retomadas, daqui para o final de semana terão novos encontros. Foi uma reunião produtiva. A institucionalidade está reconstruída — afirmou o ministro José Guimarães (Relações Institucionais) após o encontro.

O encontro vinha sendo tratado por aliados como uma espécie de "reunião de trabalho" para acertar as votações no Senado. O Planalto tem pressa para aprovar projetos que considera importantes para Lula usar na campanha eleitoral. Desde a derrota de Messias, essa agenda não avançou na Casa. Alcolumbre tinha sinalizado a interlocutores do presidente da República ser necessário um encontro com o petista para que esses temas andassem no Congresso.

Além da PEC 6x1, o governo quer ver avançar a PEC da Segurança Pública e o projeto de terras raras, os dois aprovados na Câmara e parados no Senado. Nesta semana, em reunião da aritculação política do governo, também ficou definido como prioridades para o Congresso antes das eleições a votação de medidas provisórias (MPs), principalmente a que acaba com a “taxa das blusinhas”, a cobrança de 20% sobre compras internacionais, e o projeto de lei que criminaliza atos de misoginia. A Comissão Mista necessária para analisar a MP da taxa das blusinhas vai ser instalada nesta quarta-feira.

Esse é o segundo encontro entre as duas autoridades após três meses de silêncio entre eles. Lula e Alcolumbre se afastaram após o Senado impor derrota histórica ao presidente com a rejeição da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Na semana passada, os dois se encontraram pela primeira vez em reunião organizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e com a participação de Cristiano Zanin.

Nesta quarta, participaram também o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). Governistas queriam usar do encontro para destravar temas de interesse do Planalto que estão parados no Senado, principalmente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, potencial vitrine eleitoral de Lula.

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