"Lula é antissemita", afirma Flávio Bolsonaro em Israel
O parlamentar afirmou que se alinhará a Israel, caso seja eleito presidente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, chamou nesta terça-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de antissemita e classificou as ações dos Estados Unidos como um "novo modelo de cooperação internacional".
"Lula é antissemita. Isso não é um slogan, não é exagero. É baseado em suas ideias, seus conselheiros, suas palavras e suas ações", declarou Flávio durante a "Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo", em Israel.
O parlamentar brasileiro afirmou que, em episódios recentes, Lula deixou de condenar o Hamas para atacar Israel e que o Brasil integra o grupo de países que apoiam o terrorismo. Também citou Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente: "O principal responsável pela política internacional de Lula, seu maior conselheiro, Celso Amorim, escreveu o prefácio de um livro que aplaude o Hamas e o apresenta como um grupo político normal".
Leia também
• Pedido de apoio, jantar com Netanyahu e batizado: os primeiros dias de Flávio Bolsonaro em Israel
• Flávio Bolsonaro enfrenta impasse na busca por marqueteiro e tenta reduzir rejeição
• Manifestação de Nikolas por liberdade de Bolsonaro reúne 18 mil em Brasília, aponta monitor da USP
Flávio, que se apresentou "não apenas como um senador, mas como candidato à Presidência", disse que se alinhará a Israel, caso seja eleito presidente: "Israel está na linha de frente da democracia contra a barbárie. Deixe-me dizer isso claramente, o Brasil deve estar com Israel, com os judeus, com as democracias que lutam contra o terror".
Numa indireta a Lula, o senador afirmou que "o próximo presidente brasileiro não será persona non grata em Israel" e que os dois países "compartilham uma longa e honrosa história", com "valores compartilhados", como liberdade, democracia e respeito pela vida.
"O Brasil se uniu a Israel na luta contra o terrorismo, sem desculpas e sem duplo padrão. Infelizmente, esse legado foi quebrado. Hoje, o antissemitismo não é um problema menor, não é apenas parte do passado, é real e uma ameaça global", falou.
Acenos aos EUA e a Milei
Flávio defendeu a ação dos Estados Unidos e do presidente argentino, Javier Milei, na política internacional. Segundo ele, os Estados Unidos "ajudaram a construir um novo modelo de cooperação internacional". Também afirmou que, caso seja eleito presidente, seguirá a mesma linha de acordos de Milei.
"Os acordos liderados pelo grande presidente argentino, Javier Milei, são um passo histórico. Eles fortaleceram as ligações diplomáticas, econômicas e institucionais entre Israel e as democracias latino-americanas. E deixe-me dizer isso claramente: se depender de mim, o Brasil oficialmente assinará os acordos em janeiro de 2027", declarou.