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Presidência Lula é aprovado por 46,6% e desaprovado por 51,4%, aponta pesquisa Meio/Ideia Petista oscilou dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 28, mostra estabilidade na opinião dos eleitores sobre o trabalho de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente. O petista é aprovado por 46,6% e desaprovado por 51,4%. Outros 2% não souberam responder.

No levantamento divulgado no dia 5 de maio, a aprovação de Lula era 44% e a desaprovação, 53%. Dessa forma, o petista oscilou dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

A pesquisa também perguntou aos entrevistados como eles avaliam o governo Lula. A principal mudança foi no grupo que respondeu "péssimo", caindo de 32,3% no início do mês para 25,4%. Ainda assim, esse foi o conceito com mais respostas.

Os demais grupos oscilaram. Os que acham o governo ruim eram 14% e agora são 15,3%, enquanto o "regular" passou de 21% para 21,7%

Os que avaliam o governo como ótimo saíram de 11% para 12,2% e os que consideravam como bom, de 20,5% para 23,4%.

O Meio/Ideia entrevistou por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 27 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-02918/2026.

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