PLANALTO Lula e Barroso se reúnem após aprovação de PEC que limita decisões do STF Encontro ocorreu no Planalto e não estava previsto na agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, tiveram uma reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (23). O encontro ocorreu um dia após o Senado aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os poderes do STF.

Os dois tiveram uma conversa particular no Palácio do Planalto, após Barroso participar de uma cerimônia de instalação da comissão que irá coordenar a presidência do Brasil no G20. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também participou do evento, além de ministros de estado e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A reunião foi registrada na agenda de Lula, e não estava prevista na lista de compromissos de nenhum dos dois. Foi o primeiro encontro particular dos dois neste ano.

Na quarta-feira, a PEC foi aprovada com 52 votos, três a mais do que o mínimo necessário para alterar a Constituição. Um dos favoráveis foi o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Após repercussão negativa, Wagner afirmou que a sua decisão foi "estritamente pessoal" e que a posição do governo era não orientar voto a favor e nem contra porque "não envolve diretamente o Executivo".

Já presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse ter considerado um "erro" o voto de Wagner (PT-BA) e avaliou que o texto servia de "interesses da extrema-direita".

Na tarde desta quarta, no início da sessão do STF, Barroso fez um pronunciamento contrário à PEC, dizendo que o STF "não vê razão" para mudanças em seu funcionamento. O decano da Corte, Gilmar Mendes, e o ministro Alexandre de Moraes também criticaram a proposta.

