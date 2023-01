Lula e Biden vão ter primeira reunião presencial em fevereiro, saiba o dia

A- A+

A primeira reunião de forma presencial entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos já tem data para acontecer. No dia 10 de fevereiro, em Washington, capital americana, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden terão o primeiro encontro.

O presidente brasileiro será recebido por Biden na Casa Branca, sede do governo norte-americano.

Antes de ir aos Estados Unidos, Lula irá à Argentina e ao Uruguai. A viagem para os países vizinhos sul-americanos deve acontecer nos dias 22 e 25 de janeiro.

O primeiro contato entre Lula e Biden aconteceu por telefone, após os atos terroristas e antidemocráticos em Brasília, no último dia 8 de janeiro. A ligação aconteceu no dia 9 de janeiro, onde o presidente americano se solidarizou com os atos acontecidos. Na ocasião, ambos os presidentes se comprometeram a trabalhar em conjunto para enfrentar questões semelhantes em seus países, como mudança climática, desenvolvimento econômico, paz e segurança.

Outro contato com representantes americanos por parte do presidente Lula, aconteceu em dezembro do ano passado. Ainda como presidente eleito, Lula recebeu o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, sendo uma conversa preparatória para um encontro com Biden.

