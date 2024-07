A- A+

Geopolítica mundial Lula e Blair conversam sobre oposição a extremismo e geopolítica mundial A reunião, na sede do governo federal, durou cerca de 45 minutos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair conversaram na tarde desta segunda-feira, 22, sobre oposição ao extremismo e sobre as transformações na geopolítica, de acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

Lula, de acordo com a nota divulgada, mencionou reunião de líderes contra o extremismo que será realizada à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

A reunião, na sede do governo federal, durou cerca de 45 minutos. De acordo com o Palácio do Planalto, os dois trocaram impressões sobre a vitória do Partido Trabalhista britânico depois de 14 anos de governos conservadores.

Tony Blair foi primeiro-ministro de 1997 a 2007. É um dos principais líderes do Partido Trabalhista britânico, à esquerda no espectro político do Reino Unido.



