SEGURANÇA PÚBLICA Lula e Castro não se falam e acentuam distância na pauta de segurança Petista evitou citar governador após megaoperação e repete embates entre governos que marcaram gestões passadas

Mais de uma semana depois da operação que deixou 121 mortos no Alemão e na Penha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), ainda não conversaram.

O episódio representa o momento mais agudo da dinâmica ruim entre os governos na segurança pública desde 2023 e engrossa o histórico de relações conturbadas entre presidentes e governadores do estado. A falta de sintonia também emperra o avanço de agendas legislativas, com cada lado defendendo pautas distintas, e de operações conjuntas de combate à violência.

Após reiteradas exaltações de Castro à operação e críticas ao governo federal, Lula fez na terça-feira a primeira declaração contundente contra a incursão ao chamá-la de “matança”. Conforme noticiou a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, auxiliares tentavam nos últimos dias uma aproximação entre os dois para falar do tema fiscal, mas o comentário do presidente ceifou a possibilidade.

Em público, o governador ainda não citou nominalmente o presidente, mas se vangloria a interlocutores de ter “jogado Lula na lona”, como noticiou o colunista Lauro Jardim.

Os anúncios das duas partes após a operação também foram lidos mais como movimentos políticos do que efetivos. Castro convidou outros governadores para o Palácio Guanabara e anunciou um “Consórcio da Paz”. Antes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tinha ido ao Rio e divulgado ao lado do governador a criação de um escritório integrado emergencial.

Crítica na Cidade de Deus

O primeiro ano deste mandato já tinha registrado rusgas entre o presidente e Castro por causa da segurança. Em evento na Zona Oeste do Rio, o governador se viu numa saia-justa quando o petista criticou operação da Polícia Militar que resultou na morte de um adolescente na Cidade de Deus. Dirigindo-se a Castro, Lula chamou o policial responsável pela ação de “despreparado” e disse que a polícia precisa saber diferenciar “o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua”.

O discurso de Lula se materializou dois anos depois, com a apresentação da PEC da Segurança — o objetivo é ampliar a atuação federal na área e incentivar a integração com os estados. A medida, contudo, foi criticada por Castro e outros governadores, que enxergam riscos de intromissão em prerrogativas estaduais, como o policiamento ostensivo. Agora, a divergência se dá também no debate sobre o projeto que equipara facções criminosas como CV e PCC a grupos terroristas: o Planalto é contra, e o governo do Rio, a favor.

Em outros momentos, como em entrevista ao jornal O Globo no início do ano, Castro criticou também o trabalho “muito ruim” do governo federal no controle de fronteiras. Além da segurança, pautas econômicas, sobretudo a renegociação da dívida do estado, colocaram os dois em colisão.

A despeito de ter agitado a política nacional, a desavença de Castro não tem como pano de fundo um dos traços mais marcantes da história recente do Rio: as pretensões presidenciais de governadores que levaram a rompimentos com presidentes. Leonel Brizola e Anthony Garotinho, por exemplo, foram candidatos ao Planalto depois de mandatos no Guanabara — em 1989 e 2002, respectivamente. No passado recente, foi a vez de Wilson Witzel dizer, logo no início da gestão, que gostaria de concorrer. A intenção não pegou nada bem no governo de Jair Bolsonaro, de quem virou inimigo.

Já o embate em torno da pauta de segurança é comum na relação entre os governos. Um dos raros alinhamentos se deu durante os governo Lula e Sérgio Cabral, que viabilizou o projeto de retomada do território dominado por facções, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

"Foi um momento único de alinhamento triplo (o prefeito era Eduardo Paes). Isso deu fôlego às políticas públicas do Rio, junto com o aumento do preço do petróleo. Mas, mesmo naquele período, a postura do governo federal na área de segurança foi de não se meter. O que fez foi dar dinheiro, recursos", afirma a historiadora Marly Motta, professora aposentada da FGV CPDOC.

Décadas de desavenças

Autora do livro “E agora, Rio? Um estado em busca de um autor”, Motta classifica como “vaivém” a relação entre governadores e presidentes. O histórico conturbado começou com Leonel Brizola e José Sarney, no início da Nova República. De lá para cá, houve breves momentos de boa convivência, como entre Marcello Alencar e Fernando Henrique Cardoso — que chegaram a fazer convênio para o combate à criminalidade —, mas também diversos embates.

Garotinho, no final da década de 1990, via o Guanabara como trampolim para a Presidência, em oposição ao PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Terceiro colocado em 2002, apoiou Lula no segundo turno, mas rompeu com o PT. O governo de sua sucessora e esposa, Rosinha, marcou um afastamento total do petista.

"Teve um desentendimento com o PT no governo Garotinho por conta da política de segurança, na qual o governador deu um cavalo de pau quando demitiu o (assessor) Luiz Eduardo Soares", recorda Marly Motta. "A Rosinha, com Lula já presidente, fez desfeitas com ele, a relação minguou. Antes, era boa porque Lula bancou apoio a Garotinho em 1998, tirando candidatura do PT e colocando Benedita da Silva de vice".

Depois do período atípico com Cabral e antes de Witzel, Luiz Fernando Pezão passou pelo maior processo de ingerência que o governo federal fez no estado. Determinada por Michel Temer, correligionário de Pezão no MDB, a intervenção federal na segurança do Rio, em 2018, colocou forças federais no comando da área por um ano — o que ajudou a desmoralizar politicamente o governador, que já havia enfrentado a maior crise fiscal da história do Rio.

