A- A+

Rio de Janeiro Lula e Claudio Castro trocam acenos e afagos em evento capitaneado por Eduardo Paes Sentados lado a lado, presidente e governador do Rio de Janeiro trocaram sorrisos e conversas ao a pé do ouvido durante inauguração de centro oftalmológico

Em mais um gesto de aproximação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Claudio Castro (PL) — que apoiou Jair Bolsonaro nas eleições — trocaram acenos em um evento capitaneado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). A cerimônia foi marcada por trocas de afagos entre os políticos.

Eles participaram da inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, Zona Norte da capital fluminense, nesta segunda-feira. (6).

Sentados lado a lado, Lula e Castro trocaram sorrisos e conversas ao a pé do ouvido durante a cerimônia. Em seu discurso, Lula se referiu ao chefe do Palácio Guanabara como “meu caro governador Claudio Castro”. Além disso, prometeu atenção especial ao Rio de Janeiro em seu mandato.

— Querido Eduardo Paes, não apenas por sua causa e por causa do governador, por causa do amor que tenho pela cidade maravilhosa é que eu digo pra você: não me faça discurso. Apresente projeto que o dinheiro aparece — disse o petista.

Castro, que foi recebido entre aplausos e vaias pelo público que lotou a unidade de saúde para acompanhar a inauguração, afirmou que pretende atuar em parceria com o governo federal para realizar projetos no estado.

— O que importa é nossa capacidade de trabalhar junto. O que importa é que temos maturidade, presidente Lula, pois juntos temos a missão trabalhar para esse povo.

Veja também

Entrevista Bolsonaro diz que pretende voltar ao Brasil "nas próximas semanas"