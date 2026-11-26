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Política Lula e Cleitinho debatem negociação de dívida de Minas Gerais Governador eleito afirmou que o encontro é "gesto de pacificação"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho, se encontraram na tarde desta quinta-feira (26) no Palácio da Alvorada. O principal tema do encontro foi a dívida bilionária do estado com a União.

O presidente e o governador eleito debateram formas de negociar o pagamento dos cerca de R$ 180 bilhões de dívida do estado no âmbito do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag).

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participou do encontro. Lula tirou fotos com Cleitinho e registrou o encontro nas redes sociais.

“Tratamos do Propag e das condições de pagamento da dívida pelo governo de Minas. A equipe do governador eleito irá se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para tratar do assunto.

Como disse o ministro Dario Durigan, presente à reunião, qualquer proposta do futuro governo mineiro sobre a dívida precisa estar enquadrada nos marcos legais e fiscais do Propag”, escreveu o presidente.

Dívida

O Propag possibilita a renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União por até 360 meses (30 anos). Ele apresenta mecanismos de amortização da dívida, permite a redução da taxa de juros a ser paga anualmente, e possibilita que essa taxa de juros seja revertida em investimentos no próprio estado, com foco na educação profissional técnica de nível médio.

Cleitinho e o procurador do estado Danilo Castro, que deve assumir a advocacia-geral do estado, conversaram com a imprensa após o encontro, que classificaram como “extremamente positiva”.

Segundo eles, foi apresentada a Lula e Durigan uma proposta de pagamento da dívida que, segundo Castro, é “bastante razoável” para os dois lados.

“Fizemos uma proposta dentro do Propag que é bastante razoável. Ou seja, atende às condições da legislação do Propag e é sensível à preocupação de impacto fiscal da união, que tem sido apresentada. Entendemos que receberá uma boa acolhida”, destacou o procurador.

Uma reunião entre técnicos do governo federal e do governo mineiro está marcada para amanhã. Outras devem ocorrer a partir da semana que vem.

Segundo Cleitinho, o atual governo do estado se baseava em uma liminar da Justiça para não pagar a dívida. Mas afirmou que honrará o compromisso.

“Eu, como mineiro, quero pagar essa dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar. Essa culpa eu não carrego, mas nós vamos resolver a partir de janeiro”.

Pacificação

Cleitinho saiu do encontro reiterando o seu desejo de pacificar o país politicamente. Ele é filiado ao Republicanos e foi senador até se licenciar para se candidatar a governador.

O partido, que chegou a assumir o ministério de Portos e Aeroportos no governo de Lula, tem um alinhamento maior com a direita na maior parte dos temas.

“Eu falei isso a campanha inteira, então tenho que praticar, que é um gesto de pacificação. Cada político do Brasil tem que fazer isso. Um país não vai prosperar da forma que está dividido”.

Segundo o governador eleito, deputados e senadores precisam “tomar vergonha na cara” e entender a necessidade de pacificação do país.

Ele ainda convidou Lula a participar da sua posse, marcada para ocorrer na região do Vale do Jequitinhonha, e disse que o presidente sempre será bem-vindo no estado.

“Para eu governar Minas Gerais preciso do governo federal e o presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele agora, quantas vezes ele quiser ir a Minas Gerais ele será muito bem vindo. Ele indo, são obras que poderei anunciar em Minas Gerais”.

Ambos também conversaram sobre o passado. Cleitinho falou um pouco de sua história e Lula contou sobre viagens que fez a Minas Gerais a partir dos anos 1970.

Ao ser questionado, antes de deixar o Alvorada, sobre a relação que terá com o presidente Lula, Cleitinho afirmou que será um exemplo.

“A relação com Lula será respeitosa e democrática. Um exemplo de pacificação que o país merece”.

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