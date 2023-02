Lula é convidado pela Universidade Estadual do Rio para ministrar aula inaugural

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado pelo reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Mario Carneiro, para ministrar a aula inaugural da instituição de ensino, em março. "Será uma grande honra contar com a participação dele na abertura do ano letivo da nossa universidade", afirmou o reitor, depois da entrega do convite, feita nesta segunda-feira (06).

Questionado pelo UOL, Lula, que tem título de doutor honoris causa concedido pela universidade, não respondeu se aceitará o convite para ir à Uerj. O presidente ganhou, em 2012, o título de doutor honoris causa de cinco universidades públicas fluminenses, entre elas a Uerj. Em seu discurso à época, ele destacou o valor pessoal que esse reconhecimento tem para ele.

"Entendo essa honraria não como um reconhecimento pessoal, mas como uma homenagem ao povo brasileiro que, [durante os mandatos do PT], realizou pacificamente uma verdadeira revolução econômica e social, dando um salto histórico no rumo da prosperidade e da justiça", disse.

O petista tem ao menos 36 títulos do tipo concedidos por instituições do Brasil. "O número de títulos aprovados por universidades internacionais é maior, mas o presidente não pode comparecer para receber todos", afirmou a assessoria de Lula em nota.

Em maio de 2022, o Conselho do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Universidade de Campinas) aprovou uma moção de repúdio contra a presença de Lula.

Ele havia sido convidado à época para dar uma aula inaugural na instituição. A iniciativa, organizada por entidades estudantis, foi um dos primeiros atos de Lula aberto ao público antes da eleição de 2022.

Em agosto, o coletivo USP Pela Democracia, formado por professores, estudantes e servidores da instituição, também promoveu um evento com Lula. O ministro Fernando Haddad, ministro da Economia que concorria ao governo de São Paulo, além de acadêmicos como Marilena Chauí, também participaram da agenda.

O título de doutor honoris causa é concedido por universidades a pessoas consideradas eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação do ensino superior, mas que se destacaram em determinada área, por sua virtude, mérito ou serviços.

Entre ex-presidentes, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Juscelino Kubitschek também são detentores. Outras personalidades, como Joaquim Barbosa, Dom Pedro II, Oprah, Caetano Veloso e Maria Betânia também têm título de doutores honoris causa



