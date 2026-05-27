"Lula é corrupto na essência", dispara Caiado

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Faltando cinco meses para as eleições, o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) subiu o tom contra o presidente Lula (PT). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o ex-governador de Goiás teceu duras críticas ao petista, que enfrentará novamente nas urnas, reeditando o confronto de 1989. Desta vez, Caiado espera ir ao segundo turno.

“Lula é corrupto na essência, na formação, na origem, no método, na maneira de governar, no dia a dia da sua vida”, disparou o pessedista. “Vamos deixar claro que este governo será apeado do poder em 25 de outubro. Implantaremos um novo governo resgatando a autoridade moral e a esperança da população, enfrentando o crime e extinguindo essa corrupção que alimenta o PT”, completou.

Indagado sobre a diferença nas pesquisas, Caiado disse acreditar que os debates serão a oportunidade de crescer e chegar ao segundo turno. “Nenhum dos candidatos da oposição é conhecido nacionalmente, a não ser Flávio Bolsonaro (PL), que tem o sobrenome do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que todos reconhecem como grande liderança nacional. Mas hoje 50% da população não me conhece. Estou sendo apresentado pela primeira vez. O Lula já está há 40 anos em cargos públicos, o PT governa há 20 anos, e você vê a deterioração moral que atingiu o Brasil. A partir do momento que a gente passar o que fez e vai fazer pelo Brasil, o jogo vai mudar. Eleição não é disputa de vaidades”, observou Caiado.

O ex-governador evitou analisar os esclarecimentos de seu concorrente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), sobre os contatos com o banqueiro Daniel Vorcaro. Para o pessedista, a avaliação que lhe cabe fazer é dentro das pesquisas de opinião, onde as perdas sofridas pelo liberal ainda não migraram para os demais nomes da oposição, como Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e o próprio Caiado.

“Caberá ao senador prestar todos os esclarecimentos à população brasileira, a seus eleitores. Isso é responsabilidade do candidato, se apresentar e trazer seus argumentos. Para tal, ele realmente está tentando se explicar. Se realmente a população vai absorver os argumentos ou não, isso vai depender do que as pesquisas vão detectar. O que posso dizer é que nunca fiz política com oportunismo”, afirmou Caiado.

“Entendo que este momento é de termos habilidade política no sentido de chegarmos ao segundo turno sem fragilizar o acordo que temos na centro-direita, de estarmos unidos e derrotarmos o presidente Lula (PT). Esse é o objetivo principal. Aqueles que tenham problemas de ordem pessoal, cabe a cada um dar suas explicações, mas isso jamais poderá fragilizar o nosso ponto de concordância. Aquele que passar para o segundo turno terá apoio de todos nós para derrotar aquele que está no comando do país há 20 anos, em que só progrediu a corrupção, tanto no Banco Master quanto no assalto aos aposentados, petrolão, mensalão, aquele que roubou o futuro dos jovens do nosso país”, disparou o ex-governador.

Sobre captar os votos perdidos por Flávio, Caiado acredita que ainda não é o tempo dessa “migração”, que só deverá ocorrer no segundo semestre. “Sem dúvida, as pesquisas sofreram pouca alteração do que víamos em relação às pesquisas anteriores. Acredito que refletirá mais nos debates que virão”, observou. “A população ainda não se engajou na campanha. Talvez só depois da Copa do Mundo ela voltará as atenções para a política nacional. Aí sim eles irão formando a opinião que será vencedora. Espero poder chegar ao segundo turno e levar uma condição de um ponto de concordância em torno da centro-direita para batermos o Lula”, concluiu Caiado.

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