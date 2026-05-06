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Pesquisa eleitoral Lula é desaprovado em SP, RJ, MG e mais 3 Estados, diz Genial/Quaest; aprovação é maior em 4 Pernambuco é o Estado que mais aprova o governo Lula (61%), enquanto Goiás é o que mais desaprova (61%).

Pré-candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem piores índices de desaprovação de seu governo em Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. É o que aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 6, que ouviu eleitores em dez Estados. Em Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará, os níveis de aprovação superam os de desaprovação.

Pernambuco é o Estado que mais aprova o governo Lula (61%), enquanto Goiás é o que mais desaprova (61%). No País, segundo a pesquisa, 52% dos eleitores disseram desaprovar o governo, enquanto 43% afirmaram aprová-lo. Outros 5% disseram não saber ou não responderam.

A pesquisa também mediu a avaliação do governo. Na média geral, 31% classificaram a gestão como positiva, 26% como regular e 42% como negativa.

Entre os Estados, Pernambuco apresenta a melhor avaliação, com 47% de avaliação positiva, 25% regular e 26% negativa. Já Goiás registra o pior cenário, com 23% de avaliações positivas, 25% regulares e 49% negativas.

A Genial/Quaest ouviu 11.646 pessoas entre os dias 21 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais em São Paulo e de três pontos nos demais Estados pesquisados, com nível de confiança de 95%. Foram selecionados os Estados cuja população corresponde a aproximadamente 75% do eleitorado nacional.

As pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos BR-01368/2026, BR-01347/2026, BR-06915/2026, BR-08703/2026, BR-09928/2026, BR-03473/2026, BR-00430/2026, BR-01656/2026, BR-01755/2026 e BR-06207/2026.

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