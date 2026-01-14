Qua, 14 de Janeiro

governo

Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%, aponta pesquisa Genial/Quaest

Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%, aponta pesquisa Genial/QuaestLula é desaprovado por 49% e aprovado por 47%, aponta pesquisa Genial/Quaest - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo Lula tem 49% de desaprovação e 47% de aprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Os índices se mantiveram estáveis em relação à pesquisa anterior, de dezembro, quando os porcentuais eram 49% e 48%, respectivamente.

Já sobre a avaliação do governo, 39% consideram negativo, enquanto 32% veem como positivo. Outros 27% acham a gestão de Lula regular.

Comparando com os dois mandatos anteriores do petista, 43% dos entrevistados afirmam que o atual é pior. Já 21% dizem que é melhor. Outros 21% consideram igual, "porque já esperava que fosse bom", e 11% dizem igual, "porque já esperava que fosse ruim".
 

