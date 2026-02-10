A- A+

ELEIÇÕES 2026 Lula é desaprovado por 52,5% e fica atrás de Flávio em cenários para presidente, diz pesquisa Os números da pesquisa divergem dos de outras pesquisas, que mostram consistentemente o presidente Lula na liderança

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é desaprovado por 52,5% dos entrevistados na pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira, 10. Os que aprovam o presidente são 43,4%, de acordo com o levantamento. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder.

Os números da pesquisa Futura/Apex divergem dos de outras pesquisas, como os da Quaest e AtlasIntel, que mostram consistentemente o presidente Lula na liderança nas simulações de cenários eleitorais, com diferentes gradações de porcentuais

A Futura/Apex também perguntou aos entrevistados como avaliava o governo do atual presidente. Para 31,3%, é ótimo ou bom. Para 20,2%, é regular. Outros 46% avaliaram como ruim ou péssimo. Outros 2,5% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder.

Nas simulações de primeiro turno, o atual presidente figura atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No cenário com Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), Lula tem 35,9%, contra 37,2% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No cenário com Ronaldo Caiado (PSD) no lugar de Ratinho, Lula tem 35,3% e Flávio, 35,7%.

No cenário com Eduardo Leite (PSD), o petista tem 35,4% e o senador, 38,7%.

O único cenário em que Lula figura à frente de Flávio na pesquisa é quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído.

Nesse contexto, Lula teria 36,7% dos votos. Flávio teria 34,2%. Tarcísio, 9,8%.

No segundo turno, Lula perde para Flávio Bolsonaro (42,% do petista contra 48,2% do senador), para Tarcísio (41,4% contra 47,4%) e para Ratinho (42,1% contra 45,2%).

A margem de erro da pesquisa Futura/Apex é de 2,2 pontos porcentuais.

Foram realizadas 2.000 entrevistas telefônicas assistidas por computador, de 3 a 7 de fevereiro. O índice de confiança é de 95%.

O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02276/2026.

Veja também