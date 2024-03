A- A+

Reunião Lula e diretora do FMI debatem reforma da instituição e redução da pobreza Haddad e Dilma Rousseff também participaram do encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que conversou com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre a reforma da instituição para impulsionar o desenvolvimento de países.

Lula tem vocalizado uma campanha pela reforma da governança global para inclusão dos países em desenvolvimento em espaço de poder, mas também para garantir melhores condições de taxas e créditos para impulsionar o desenvolvimento socieconômico desses países. O tema está entre as prioridades da presidência brasileira do G20.

"Boa conversa com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, sobre desenvolvimento com inclusão social e a retomada da redução da pobreza no mundo. Também falamos da necessária reforma do FMI, para termos um Fundo Monetário Internacional mais representativo do mundo atual e capaz de ajudar os países que precisam recorrer ao FMI em melhores condições", escreveu Lula nas redes sociais após o encontro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, também participaram do encontro no Palácio do Planalto.

O Brasil defende que instituições multilaterais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, deem prioridade às necessidades das nações em desenvolvimento, sobretudo na área de infraestrutura, e estudem formas de renegociação de dívidas de países em dificuldades, como a Argentina.

